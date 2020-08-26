Верхом на гигантском механическом пауке: техника будущего

Огромные шагающие роботы, человекоподобные и не очень, будоражат умы фантастов уже долгие десятилетия. Везде, от «Дикого, дикого Веста» до «Терминатора» и «Чужого», герои рано или поздно взаимодействуют с огромной шагающей конструкцией, на фоне которой сами люди выглядят просто смешно. Что ж, добро пожаловать в эпоху, когда фантастика становится реальностью.

Робот-арахноид (на самом деле, ног у него всего четыре) представляет собой классического меха, приводимого в движения гидравлическими приводами. Пилот буквально заперт внутри кабины, в то время как его конечности контролируют независимые пары манипуляторов: руки отвечают за внешнюю пару, ноги — за внутреннюю. Для того, чтобы научиться банально контролировать меха, пилоту приходится пройти через целый комплекс упражнений — от банальных «отжиманий» до полноценного бега по пересеченной местности.

Кому-то подобная система может показаться намеренным усложнением процесса, с которым куда лучше справилась бы классическая система управления из рычажков и кнопок. Однако в данном случае пилот буквально получает максимальный контроль над машиной, которая становится естественным продолжением его тела. При должной сноровке тренированный специалист сможет манипулировать этой неповоротливой конструкцией с невероятной ловкостью — не исключено, что уже в ближайшем будущем нас ждут целые соревнования таких вот металлических колоссов:



