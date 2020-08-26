Камеры автофиксации оштрафовали киевлянина, у которого нет машины

Житель Киева получил по почте квитанцию со штрафом за нарушение ПДД, которое зарегистрировали камеры автофиксации, хотя у него нет автомобиля. Это произошло из-за ошибки в системе.

Киевлянин, который рассказал о получении чужого штрафа, является владельцем мотоцикла. Оказалось, что у автомобиля, нарушившего ПДД, такой же номерной знак, как и у его мотоцикла.

В такой ситуации киевлянину нужно вначале обратиться в полицию. Возможно, там найдутся неравнодушные люди, и они сразу разберутся в этой необычной ситуации. В противном случае штраф придется оспорить в суде в установленные законом сроки.