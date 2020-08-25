Авиакомпания МАУ отменила ряд зарубежных рейсов из-за карантинных ограничений
Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” обнародовала обновленную программу полетов на начало осени, с учетом эпидемиологических ограничений стран Шенгенской зоны и других стран мира.
Об этом
Согласно сообщению, в связи с продолжением соответствующих карантинных ограничений МАУ в сентябре вынуждена отменить рейсы в Венецию, Стокгольм , Копенгаген, Хельсинки, Неаполь, Цюрих, Будапешт, Тбилиси, Ларнаку, Франкфурт, Вену и Варшаву.
Сообщается, что внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться по направлениям Львов, Херсон и Одесса.
С 3 сентября из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям.
С 4 сентября из Киева в Херсон можно будет добраться по пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев – по понедельникам и субботам.
Начиная со 2 сентября из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.
Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев – Амстердам – Киев, Киев – Лондон – Киев, Киев – Париж – Киев, Киев – Ницца – Киев, Киев – Милан – Киев, Киев – Дубай – Киев, Киев – Каир – Киев, Киев – Мюнхен – Киев, Киев – Баку – Киев, Киев – Стамбул – Киев, Одесса – Стамбул – Одесса, Киев – Тель-Авив – Киев, Одесса – Тель Авив – Одесса, Киев – Ереван – Киев, Киев – Мадрид – Киев.
Отмечается, что частота рейсов изменится на следующих маршрутах:
Киев – Амстердам – Киев – оборотные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга;
Киев – Лондон – Киев – рейс планируется 2 сентября;
Киев – Каир – Киев – по вторникам и четвергам, возвращение в Киев по средам и пятницам;
Киев – Дубай – Киев – добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям;
Киев – Баку – Киев – каждую среду и воскресенье. Возвращение в Киев по понедельникам и четвергам;
Киев – Париж – Киев – рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы;
Киев – Стамбул – Киев – рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды.
Также сообщается, что авиакомпания планирует постепенное восстановление и расширение своей сетевой модели. Соответственно, со второй половины сентября планируется восстановить внутренние и международные рейсы по маршрутам: Харьков – Тель Авив – Харьков, Днепр – Тель Авив – Днепр, Киев – Харьков – Киев, Киев – Днепр – Киев, а также дополнительная частота по маршруту Киев – Милан – Киев.
Все остальные маршруты авиакомпании остаются без изменений.
Напомним, аэропорт Борисполь обслужил в июне 2020 года 48,4 тыс. пассажиров. Это на 96,8% меньше, чем в июне 2019 года.
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