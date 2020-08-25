Авиакомпания МАУ отменила ряд зарубежных рейсов из-за карантинных ограничений

Авиакомпания МАУ отменила ряд зарубежных рейсов из-за карантинных ограничений

Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” обнародовала обновленную программу полетов на начало осени, с учетом эпидемиологических ограничений стран Шенгенской зоны и других стран мира.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы авиакомпании МАУ.

Согласно сообщению, в связи с продолжением соответствующих карантинных ограничений МАУ в сентябре вынуждена отменить рейсы в Венецию, Стокгольм , Копенгаген, Хельсинки, Неаполь, Цюрих, Будапешт, Тбилиси, Ларнаку, Франкфурт, Вену и Варшаву.

Сообщается, что внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться по направлениям Львов, Херсон и Одесса.

С 3 сентября из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям.

С 4 сентября из Киева в Херсон можно будет добраться по пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев – по понедельникам и субботам.

Начиная со 2 сентября из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев – Амстердам – Киев, Киев – Лондон – Киев, Киев – Париж – Киев, Киев – Ницца – Киев, Киев – Милан – Киев, Киев – Дубай – Киев, Киев – Каир – Киев, Киев – Мюнхен – Киев, Киев – Баку – Киев, Киев – Стамбул – Киев, Одесса – Стамбул – Одесса, Киев – Тель-Авив – Киев, Одесса – Тель Авив – Одесса, Киев – Ереван – Киев, Киев – Мадрид – Киев.

Отмечается, что частота рейсов изменится на следующих маршрутах:

Киев – Амстердам – Киев – оборотные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга;

Киев – Лондон – Киев – рейс планируется 2 сентября;

Киев – Каир – Киев – по вторникам и четвергам, возвращение в Киев по средам и пятницам;

Киев – Дубай – Киев – добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям;

Киев – Баку – Киев – каждую среду и воскресенье. Возвращение в Киев по понедельникам и четвергам;

Киев – Париж – Киев – рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы;

Киев – Стамбул – Киев – рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды.

Также сообщается, что авиакомпания планирует постепенное восстановление и расширение своей сетевой модели. Соответственно, со второй половины сентября планируется восстановить внутренние и международные рейсы по маршрутам: Харьков – Тель Авив – Харьков, Днепр – Тель Авив – Днепр, Киев – Харьков – Киев, Киев – Днепр – Киев, а также дополнительная частота по маршруту Киев – Милан – Киев.

Все остальные маршруты авиакомпании остаются без изменений. 

Напомним, аэропорт Борисполь обслужил в июне 2020 года 48,4 тыс. пассажиров. Это на 96,8% меньше, чем в июне 2019 года. 

Фото: glavcom.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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