В Киеве подорожает проезд в маршрутках

Cтоимость проезда в cтоличных маршрутках поднимется уже осенью текущего года. Об этом заявили в общественном союзе "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области". О конкретном подорожании пока не говорят, но не исключено, что из-за того, что городские власти часто забывают компенсировать проезд льготных категорий населения, прибыль перевозчиков уменьшается.

На сегодняшний день проезд в столичных маршрутках стоит 8 гривен, если перевозчики не найдут компромисс с властью, то стоимость проезда повысится до 10 гривен.

Перевозчики уже обратились к столичным властям с просьбой внести изменения в функционирование рынка перевозок пассажиров в Киеве и ждут ответа на свой запрос.

"Обращаем внимание городских властей на проблемы, которые существуют в сфере городских перевозок. Власти дотируют перевозки коммунальных предприятий — "Киевского метрополитена", "Киевпастранса", а о частном транспорте, маршрутных такси, которые перевозят больше пассажиров, чем весь общественный наземный транспорт Киева , незаслуженно забывают. Мы просим власть разобраться в вопросе компенсаций за перевозку льготников. Частные перевозчики готовы возить людей хоть по пять гривен, но при условии, что им будет за это доплачивать город. Ведь нам нужно покупать новый подвижной состав, тратить деньги на ремонт, покупать топливо. Это достаточно большие средства", — отметил глава Ассоциации перевозчиков Игорь Моисеенко.

Перевозчики просят городские власти компенсировать перевозку льготников, установить экономически обоснованный регулируемый тариф и способствовать в получении кредитных средств от международных организаций на закупку нового подвижного состава.

Из-за карантина пассажиропоток сократился и многие из них оказались на грани банкротства. На сегодняшний день в столице насчитывается 158 автобусных маршрутов, на которых задействовано 1600 единиц подвижного состава.

Ранее сообщалось, что на улицах украинских городов вскоре могут исчезнут маршрутные такси, а станет больше автобусов, троллейбусов и электробусов.