Первый перехватывающий паркинг в Киеве стоит 700 грн в месяц

В Киеве возле метро Академгородок на проспекте Академика Палладина, 31 начала работать первая в украинской столице перехватывающая парковка. Абонемент на месяц с фиксацией места стоит 700 гривен.

Перехватывающая парковка сейчас вмещает 750 автомобилей. В дальнейшем её можно будет расширить.

Если вам нужно будет на один час там оставить своего «железного коня», то это обойдется всего в 10 грн. Если на два часа – 20 гривен. Если машину оставить на 3 часа и до одних суток, то это будет стоить только 25 гривен.

Абонемент на один месяц стоит 700 гривен. При этом вы получаете фиксированное место для своей машины.