Первый перехватывающий паркинг в Киеве стоит 700 грн в месяц

Первый перехватывающий паркинг в Киеве стоит 700 грн в месяц

В Киеве возле метро Академгородок на проспекте Академика Палладина, 31 начала работать первая в украинской столице перехватывающая парковка. Абонемент на месяц с фиксацией места стоит 700 гривен.

Перехватывающая парковка сейчас вмещает 750 автомобилей. В дальнейшем её можно будет расширить.

Если вам нужно будет на один час там оставить своего «железного коня», то это обойдется всего в 10 грн. Если на два часа – 20 гривен. Если машину оставить на 3 часа и до одних суток, то это будет стоить только 25 гривен.

Абонемент на один месяц стоит 700 гривен. При этом вы получаете фиксированное место для своей машины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что перехватывающие парковки будут возле шести станций метро. Одна из них уже появилась. На очереди паркинги возле станций метро Святошин, Красный Хутор, Ипподром, Сырец и Выдубичи.


Максимов Віталій, Тудей

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