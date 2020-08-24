Завтра, 25 августа, из-за съемок фильма перекроют движение по улице Ярославской в Киеве

Завтра, 25 августа, из-за съемок фильма перекроют движение по улице Ярославской в Киеве

Завтра, 25 августа с 5:00 до 21:00, в Киеве будут проходить съемки художественного фильма с перекрытием движения по улице Ярославской. Известно, что будет сниматься фильм “The Last Mercenary” производства компании Netflix с участием известного голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на распоряжение КГГА1168 от 10 августа 2020 года.

“Съемки пройдут на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской). Согласно распоряжению, съемки художественного фильма продлятся в столице до 26 сентября”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ответственность за подготовку и проведение съемок взял на себя организатор – общество с ограниченной ответственностью “Эппл Три Продакшнс”. Организатор должен обеспечить соблюдение правил благоустройства, противоэпидемических требований и тому подобное.

Напомним, что на нескольких столичных улицах с 12 по 25 августа будет ограничено движение в связи с проведением съемок фильма “The Last Mercenary” производства компании Netflix с участием известного голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма.

Фото: Facebook-страница Ван Дамма


Ольга Марийко, КиевВласть

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