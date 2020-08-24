На Черкасщине на территории АТП сгорело 12 автобусов

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На Черкасщине на территории автотранспортного предприятия сгорели 12 автобусов. Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел в городе Золотоноша в ночь на 24 августа. В полицию сообщили о возгорании в 1 час ночи.

“Возгорание автобусов на предприятии заметил охранник. который вызвал спасателей и полицейских. Огнем уничтожено 12 автобусов, еще один автобус поврежден", - говорится в сообщении.

До приезда спасателей охраннику удалось один автобус отогнать.

Полицейские рассматривают несколько версий пожара, одна из них - поджог.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленое уничтожение или повреждение имущества.