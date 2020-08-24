У центрі міста - виставка ретроавтомобілів

У Сумах 23 серпня відбулася виставка ретро-автомобілів. ЇЇ організували втретє. Цього року її присвятили Дню прапора. Деякі автівки прикрасили жовто-блакитними прапорцями, передає Суспільне.

Виставку ретро-автомобілів влаштували в центрі Сум

Виставку організували на парковці біля ТРЦ «Мануфактура» в центрі Сум.

Виставку ретро-автомобілів влаштували в центрі Сум

Більшість із представлених автомобілів — легковики, зразки радянського автопрому. Це «Запорожці», «Побєди», «Волги» різних років випуску.

Виставку ретро-автомобілів влаштували в центрі Сум

Також є автомобілі з інших країн — BMW з Німеччини та Chrysler (Крайслер) — з Америки. Це найстаріші з представлених автомобілів. Їм більше 80-ти років.

Виставку ретро-автомобілів влаштували в центрі Сум

«Наймолодшим» автівкам, які є на виставці, — 30 років.

Виставку ретро-автомобілів влаштували в центрі Сум

Усього представили більше 20 автомобілів.

Виставку ретро-автомобілів влаштували в центрі Сум

Власники пропонують відвідувачам не тільки роздивлятися «експонати», а й посидіти за кермом, щоб відчути, наскільки зручними були салони таких автомобілів.

Виставку ретро-автомобілів влаштували в центрі Сум

Дітям дозволяють натискати на клаксони.

Виставку ретро-автомобілів влаштували в центрі Сум

Автовласники кажуть, що найчастіше реставрувати ці машини їм доводиться самотужки. І додають, що інколи ретроавтомобілі використовують для фотосесій, у тому числі й весільних.

Виставку ретро-автомобілів влаштували в центрі Сум

Організатор заходу Олексій Сахно каже, що мета виставки — зберегти історичні автомобілі та популяризувати ретрорух у місті.

Виставку ретро-автомобілів влаштували в центрі Сум

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