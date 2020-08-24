Забытый суперкар Cizeta V16T: обогнать Lamborghini и умереть

Что будет, если бывшие спецы из Lamborghini построят свой собственный суперкар? Правильно, получится как Lamborghini, только гораздо круче. Именно так и случилось с невероятной по всем статьям Cizeta V16T, в которой было прекрасно все — от дизайна до мотора. Она просто обязана была порвать рынок суперкаров в клочья, и почти смогла. Но, как говорится, если дела идут гладко, то возможно вы спите: проблемы красотки «Чидзеты» были не в ней самой, но обо всем по порядку.

Эта история началась в конце 1980-х, когда американский композитор, оскароносный продюсер, предприниматель и просто богатый парень Джорджио Мородер приехал как-то к дилеру поменять масло на своем Lamborghini Countach. Клаудио Дзамполли, владелец сети дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобильной экзотики на западном побережье Штатов, масло Мородеру поменял, а заодно посетовал, мол, спрос на всякие Lambo и Ferrari по самые помидоры, а эти итальяшки не спешат обеспечивать его предложением.

Синьоры покачали головами, а потом к одному из них пришла светлая мысль: а что если построить собственный суперкар? У Мородера карманы ломятся от денег, а Дзамполли, в прошлом инженер Lamborghini и Ferrari, обладает и опытом, и связями. Это, в целом, была дурацкая идея, еще не осела пыль банкротства авантюриста Делореана. Но ткните пальцем на того, кто учится на чужих ошибках — нет таких! По?этому Мородер с Дзамполли ударили по рукам, и работа закипела.

Стоит внести ясность: на первых парах новенькая автомобильная компания из Модены называлась Cizeta-Moroder Automobili. Cizeta — это аббревиатура от Claudio Zampolli — C.Z. (по-итальянски буквы называются ci — чи и zeta — дзэта), а Moroder, соответственно, дань главному спонсору

Парням нужен был классный дизайн, и Дзамполли знал где его достать. Так к проекту подключился еще один итальянец. Марчелло Гандини был не просто автомобильным дизайнером, он создавал легенды автопрома! Alfa Romeo Montreal, BMW 5 Series, Bugatti EB110, De Tomaso Pantera 200, почти все Lamborghini, в том числе Countach и Diablo — Гандини был монстром автодизайна. Времени создавать автомобиль с нуля не было — горячим итальянским предпринимателям хотелось поскорее сорвать куш. У Гандини было решение: не так давно он трудился над внешностью Diablo, но людям из «Крайслера», которому принадлежала тогда Lamborghini, он не понравился, и классный проект отправился «в стол». Так Cizeta-Moroder обрела потрясную внешность.

Далее всю эту красоту требовалось превратить в движимость. Кто занялся моторной частью Cizeta-Moroder? Конечно, итальянец и, конечно, из бывших инженеров Lamborghini. Оливейро Педрацци создал красивейший как в техническом плане, так и чисто внешне, уникальный агрегат. Могучий 6-литровый 64-клапанный мотор состоял из двух V-образных «восьмерок», состыкованных последовательно. Движки, к слову, позаимствовали у Lamborghini Urraco. Каким-то чудом инженерам удалось расположить сногсшибательный V16 поперечно, из-за чего ширина суперкара перевалила за два метра (2 057 мм). Мотор был агрегатирован с 5-ступенчатой механической коробкой передач, которая передавала всю его дурь на задние колеса. Никаких электронных помощников автомобиль не имел, на нем не было даже банальной ABS. Зато были легкая пространственная рама, алюминиевый кузов (из стали были сделаны только крыша и двери), гоночная подвеска на сдвоенных поперечных рычагах и тормоза Brembo. Ах, да, еще был кондиционер, радио и усилитель руля.

Cizeta Moroder V16T сделала главное, а именно «сделала» Lamborghini Diablo — своего основного конкурента. Разгон до 100 км/ч у «Чидзеты» занимал всего 4 секунды — небывалый по тем временам показатель. В Книге рекордов Гиннесса есть даже запись: Cizeta Moroder V16T — первый автомобиль, разогнавшийся до «сотни» менее чем за 4,5 секунды. Шикарный пиар в преддверии премьеры!

Красотка Cizeta Moroder V16T дебютировала на автошоу в Лос-Анджелесе в 1989 году. Сказать, что автомобиль произвел фурор — не сказать ничего. Все были от него в восторге, а те, кто был способен на большее, чем просто пускать слюни, пополнили портфель предзаказов. Таковых оказалось аж семь штук, что, учитывая стоимость суперкара в районе 650 000 долларов США , — выше крыши. Правда, у Мородера было другое мнение. На момент запуска производства он вбухал в компанию уже два миллиона долларов и решил, что на этом хватит. Потеряв интерес к проекту и так и не увидев прибыли он вышел из авантюры, оставив Дзамполли без денег и с целым ворохом проблем. С тех самых пор автомобиль станет называться Cizeta V16T, и никакого упоминания о Мородере.

Дзамполли, надо отдать должное, и не собирался сдавался. Первоначальный производственный план предполагал выпуск 40 автомобилей в год, правда потом эту планку опустили вдвое. Казалось, что вот еще чуть-чуть, и все пойдет как по маслу. Громом среди ясного неба стала информация о том, что Cizeta V16T не соответствует американским нормам выбросов и безопасности. Так «Чидзета» потеряла один из основных рынков сбыта. Можно ли было несмотря на это вытянуть проект? Существует много мнений на этот счет, но к чему они, если неунывающий Дзамполли в итоге сдался, не помог даже султан Брунея, купивший аж три Cizeta V16T.

Всего с 1991 по 1995 года по разным данным было произведено от 10 до 20 суперкаров, были даже попытки Дзамполли реанимировать его детище в начале 2000-х. Запала хватило на постройку пары экземпляров — купе и родстера. Как бы то ни было, Cizeta V16T навсегда вошла в историю, как автомобиль, сделавший Lamborghini.



