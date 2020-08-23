КГГА опубликовала карту улиц, которые перекроют ко Дню Независимости

Более десяти улиц закроют для проезда.

В центральной части Киева 23-24 августа в связи с Днем флага и Днем Независимости закроют проезд некоторыми улицами. Карту перекрытия обнародовала Киевская городская госадминистрация.

Движение транспорта будет запрещено с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах.

В частности, движение ограничат на таких улицах:

улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади);

Михайловская площадь;

улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади);

улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда);

улица А. Тарасовой;

улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской);

улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской);

Софиевская площадь;

Рыльский переулок;

улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади);

улица Десятинная.

Также 24 августа с 08:00, в связи с проведением массовых мероприятий, будут перекрыты:

часть улицы Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко);

бульвар им.Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади);

ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади);

Владимирский проезд;

ул. Костельная;

ул. Прорезная;

ул. Б. Хмельницкого (на отрезке от ул. Владимирской до ул. Крещатик);

площадь Бессарабская;

ул. Крещатик (на отрезке от площади Европейской до пл. Бессарабской);

площадь Европейская;

Владимирский спуск (на отрезке от площади Почтовой до Европейской площади);

ул. Городецкого (на отрезке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).

Кроме того, 24 августа будут внесены изменения в работу маршрутов наземного общественного транспорта.