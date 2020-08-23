2020-08-23
КГГА опубликовала карту улиц, которые перекроют ко Дню Независимости
Более десяти улиц закроют для проезда.
В центральной части Киева 23-24 августа в связи с Днем флага и Днем Независимости закроют проезд некоторыми улицами. Карту перекрытия обнародовала Киевская городская госадминистрация.
Движение транспорта будет запрещено с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах.
В частности, движение ограничат на таких улицах:
- улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади);
- Михайловская площадь;
- улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади);
- улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда);
- улица А. Тарасовой;
- улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской);
- улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской);
- Софиевская площадь;
- Рыльский переулок;
- улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади);
- улица Десятинная.
Также 24 августа с 08:00, в связи с проведением массовых мероприятий, будут перекрыты:
- часть улицы Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко);
- бульвар им.Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади);
- ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади);
- Владимирский проезд;
- ул. Костельная;
- ул. Прорезная;
- ул. Б. Хмельницкого (на отрезке от ул. Владимирской до ул. Крещатик);
- площадь Бессарабская;
- ул. Крещатик (на отрезке от площади Европейской до пл. Бессарабской);
- площадь Европейская;
- Владимирский спуск (на отрезке от площади Почтовой до Европейской площади);
- ул. Городецкого (на отрезке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).
Кроме того, 24 августа будут внесены изменения в работу маршрутов наземного общественного транспорта.
Раньше городской голова Киева Виталий Кличко поздравил с праздниками видеороликом об исторических событиях с начала независимости.