КГГА опубликовала карту улиц, которые перекроют ко Дню Независимости

Более десяти улиц закроют для проезда.

В центральной части Киева 23-24 августа в связи с Днем флага и Днем Независимости закроют проезд некоторыми улицами. Карту перекрытия обнародовала Киевская городская госадминистрация.

Движение транспорта будет запрещено с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах.

В частности, движение ограничат на таких улицах:

  • улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади);
  • Михайловская площадь;
  • улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади);
  • улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда);
  • улица А. Тарасовой;
  • улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской);
  • улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской);
  • Софиевская площадь;
  • Рыльский переулок;
  • улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади);
  • улица Десятинная.

Также 24 августа с 08:00, в связи с проведением массовых мероприятий, будут перекрыты:

  • часть улицы Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко);
  • бульвар им.Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади);
  • ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади);
  • Владимирский проезд;
  • ул. Костельная;
  • ул. Прорезная;
  • ул. Б. Хмельницкого (на отрезке от ул. Владимирской до ул. Крещатик);
  • площадь Бессарабская;
  • ул. Крещатик (на отрезке от площади Европейской до пл. Бессарабской);
  • площадь Европейская;
  • Владимирский спуск (на отрезке от площади Почтовой до Европейской площади);
  • ул. Городецкого (на отрезке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).

Кроме того, 24 августа будут внесены изменения в работу маршрутов наземного общественного транспорта.

Раньше городской голова Киева Виталий Кличко поздравил с праздниками видеороликом об исторических событиях с начала независимости.

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