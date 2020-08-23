Rocket Lab возобновит прерванные после аварии запуски ракет 27 августа

Американская частная аэрокосмическая компания Rocket Lab объявила о предстоящем возобновлении запусков ракет, приостановленных в связи с расследованием аварии, случившейся с ракетой Electron в начале июля. Спустя всего восемь недель после произошедшего компания запланировала стартовое окно для своей следующей коммерческой миссии, которое будет открыто на протяжении 12 дней, начиная с 27 августа.

Twitter @Peter_J_Beck

В конце июля стало известно, что Rocket Lab получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на возобновление пусковых работ после внутреннего расследования, которое длилось около месяца. В результате расследования, проведенного при участии FAA, была выявлена причина аварии, заключавшаяся в отказе одного из компонентов электрической сети. Генеральный директор Rocket Lab Питер Бек (Peter Beck) отметил, что проблема без труда устраняется с помощью относительно простого изменения производственного процесса. Кроме того, была произведена замена данного компонента на всех имеющихся ракетах-носителях Electron.

Получение Rocket Lab разрешения на возобновление запусков в столь сжатые сроки связано с природой проблемы — ошибка фактически привела к раннему, но безопасному отключению двигателей Electron, ракета не взорвалась и не создала угрозы безопасности. Поэтому Rocket Lab смогла без труда получить данные о проблеме, вызвавшей отключения двигателей второй ступени.

Например, SpaceX потребовалось четыре месяца, чтобы вернуться к запускам после взрыва в 2016 году Falcon 9 с телекоммуникационным спутником AMOS-6 на борту. Но тот инцидент произошёл совсем по другим причинам.



