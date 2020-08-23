Окна в метро заменили прозрачными экранами

Окна в метро заменили прозрачными экранами

Пассажиры шестой линии Пекинского метро и десятой линии метрополитена Шэньчженя во время поездок теперь будут смотреть не в темный туннель, а на 55-дюймовые прозрачные OLED-экраны, которыми заменили обычные стеклянные окна поездов.

В принципе, дисплеи могут отображать абсолютно любую информацию. В данном случае они будут в режиме реального времени информировать пассажиров о поездке, предстоящих остановках и пересадках, стыковках авиарейсов, погоде и текущих новостях. А кроме того, существует техническая возможность управления информацией на экранах с помощью касания.

Для LG это не первый подобный проект — в 2018 году компания установила прозрачные дисплеи вместо окон в лондонском торговом центре «Хэрродс». А вообще такие дисплеи были впервые представлены еще в 2012 году компанией Samsung, и уже в то время рассматривались в качестве замены обычным окнам. Однако с тех пор реальная интеграция данной технологии в повседневную жизнь, несмотря на постоянно появляющиеся новые образцы, идет крайне медленно.

LG тем не менее, намерена в будущем расширить свой проект на новые линии метро, и возможно — другие города. По крайней мере, переговоры на этот счет уже ведутся.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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