Иран раскрыл информацию из "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Организация гражданской авиации Ирана частично раскрыла данные из "черных ящиков" украинского пассажирского самолета МАУ, сбитого под Тегераном в январе. Об этом пишет иранское агентство Tasnim.

Бортовой самописец прекратил запись полетных данных в 6:14 утра по местному времени из-за попадания обломков первой ракеты в самолет. До взрыва самолет летел в обычных условиях.

"Черный ящик" успел записать все звуки из кабины пилотов на протяжении 19 секунд после взрыва ракеты. Первая ракета нанесла серьезные повреждения самолету, но двигатели не выключились.

"Экипаж из трех человек, в частности, инструктор полетов, пытались до последнего контролировать и управлять самолетом. Разговор пилотов свидетельствовал об электрических проблемах, инструктор полета давал указания включить вспомогательный блок питания", - говорится в сообщении.

Изнутри пассажирского салона не доносилось ни единого звука, а разговоры и реакция экипажа свидетельствовали об их физическом здоровьи в момент полета, сделали вывод эксперты.

Из-за того, что запись в кабине закончилась через 19 секунд после взрыва, а вторая ракета настигла самолет как минимум через 25 секунд после первой - невозможно проанализировать воздействие второй ракеты на самолет, отметили в организации.

Напомним, Boeing 737-800 МАУ, который направлялся из Тегерана в Киев , разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все, кто находился на борту, - 176 граждан шести стран. Тегеран заявил, что пасажирский Boeing был сбит иранской стороной "не нарочно". По заключению CAO, смещение радиолокационной системы комплекса ПВО, который сбил "боинг", было ключевой "человеческой ошибкой", которая привела к катастрофе.

18июля во Францию прибыли черные ящики сбитого украинского самолета МАУ. Исследовала самописцы международная комиссия из 20 человек. Под председательством главы МИД Кулебы расшифовка черных ящиков прошла успешно и иранская делегация сообщила, что готова прибыть в Украину для переговоров о компенсации. На вопрос LB.ua, будет ли Украина применять штрафные механизмы к Ирану, Кулеба ответил, что "не нужно спешить с этим вопросом".