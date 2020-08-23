Иран раскрыл информацию из "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Экипаж до последнего пытался контролировать полет.

Иран раскрыл информацию из "черных ящиков" сбитого самолета МАУ
Фото: president.gov.ua

Организация гражданской авиации Ирана частично раскрыла данные из "черных ящиков" украинского пассажирского самолета МАУ, сбитого под Тегераном в январе. Об этом пишет иранское агентство Tasnim.

Бортовой самописец прекратил запись полетных данных в 6:14 утра по местному времени из-за попадания обломков первой ракеты в самолет. До взрыва самолет летел в обычных условиях.

"Черный ящик" успел записать все звуки из кабины пилотов на протяжении 19 секунд после взрыва ракеты. Первая ракета нанесла серьезные повреждения самолету, но двигатели не выключились.

"Экипаж из трех человек, в частности, инструктор полетов, пытались до последнего контролировать и управлять самолетом. Разговор пилотов свидетельствовал об электрических проблемах, инструктор полета давал указания включить вспомогательный блок питания", - говорится в сообщении.

Изнутри пассажирского салона не доносилось ни единого звука, а разговоры и реакция экипажа свидетельствовали об их физическом здоровьи в момент полета, сделали вывод эксперты.

Из-за того, что запись в кабине закончилась через 19 секунд после взрыва, а вторая ракета настигла самолет как минимум через 25 секунд после первой - невозможно проанализировать воздействие второй ракеты на самолет, отметили в организации.

Напомним, Boeing 737-800 МАУ, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все, кто находился на борту, - 176 граждан шести стран. Тегеран заявил, что пасажирский Boeing был сбит иранской стороной "не нарочно". По заключению CAO, смещение радиолокационной системы комплекса ПВО, который сбил "боинг", было ключевой "человеческой ошибкой", которая привела к катастрофе.

18июля во Францию прибыли черные ящики сбитого украинского самолета МАУ. Исследовала самописцы международная комиссия из 20 человек. Под председательством главы МИД Кулебы расшифовка черных ящиков прошла успешно и иранская делегация сообщила, что готова прибыть в Украину для переговоров о компенсации. На вопрос LB.ua, будет ли Украина применять штрафные механизмы к Ирану, Кулеба ответил, что "не нужно спешить с этим вопросом".

З0 июля в Киев на переговоры прибыла иранская делегация для первого раунда переговоров по поводу компенсаций родственникам погибших. Стороны обсудили ряд вопросов и договорились, что следующий раунд переговоров состоится в октябре.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу (видео)В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу (видео)
В Чабанах пожилая женщина погибла в результате наезда автомобиляВ Чабанах пожилая женщина погибла в результате наезда автомобиля
Во Львове загорелся элитный Maserati – видеоВо Львове загорелся элитный Maserati – видео
У Києві водій “оригінально” сховався від камер автовідеофіксаціі і “прославився”У Києві водій “оригінально” сховався від камер автовідеофіксаціі і “прославився”
Chery показала новый кроссовер за 7 тысяч долларовChery показала новый кроссовер за 7 тысяч долларов
Блок рекламы


Похожие новости
МИД: Расшифровка "черных ящиков" подтвердила незаконное вмешательство в сбитый в Иране самолет МАУМИД: Расшифровка "черных ящиков" подтвердила незаконное вмешательство в сбитый в Иране самолет МАУ
Несмотря на внешние повреждения, "черные ящики" самолета МАУ расшифровали удачно, - ЕнинНесмотря на внешние повреждения, "черные ящики" самолета МАУ расшифровали удачно, - Енин
Boeing прекратит выпуск легендарного самолета Джамбо ДжетBoeing прекратит выпуск легендарного самолета Джамбо Джет
Авария самолета Черновицкой области - подробностиАвария самолета Черновицкой области - подробности
Skoda раскрыла больше подробностей об электромобиле Enyaq.Skoda раскрыла больше подробностей об электромобиле Enyaq.
КГГА опровергла информацию о запрете на въезд частного транспорта в КиевКГГА опровергла информацию о запрете на въезд частного транспорта в Киев
В Украине раскрыли коррупционную схему растаможки "евроблях"В Украине раскрыли коррупционную схему растаможки "евроблях"
В Украине раскрыли схему многомиллионного мошенничества на авиаперевозкахВ Украине раскрыли схему многомиллионного мошенничества на авиаперевозках
В небе над Австралией столкнулись два самолета, погибли четверо людейВ небе над Австралией столкнулись два самолета, погибли четверо людей
В аэропорту Львова на борту самолета SkyUP пассажиру в драке выбили зубыВ аэропорту Львова на борту самолета SkyUP пассажиру в драке выбили зубы
Последние новости
Подгружаем последние новости