Девять человек погибли в результате ДТП в Польше

Фото: facebook.com/SlaskaKWP

На юге Польши в результате столкновения автобуса с микроавтобусом погибли девять человек, еще семеро получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает tvn24.

ДТП произошло на дороге национального значения номер 88 на отрезке автопути Клещув-Гливице в Силезском воеводстве в субботу около полуночи по киевскому времени.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса потерял контроль, а результате чего транспорт перевернулся на дороге и столкнулся с автобусом, который ехал с противоположной стороны.

Все люди, ехавшие в микроавтобусе, погибли.

В автобусе находилось 49 человек, это представители охранной фирмы, которые ехали из Вроцлава после обеспечения порядка на футбольном матче. Семеро из них получили травмы.

Фото: facebook.com/SlaskaKWP