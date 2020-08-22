Двое детей погибли в ДТП с грузовиком в Полтавской области

Авария произошла ночью на трассе "Киев - Харьков".

Возле села Готвянчик Полтавского района ночью 22 августа грузовик столкнулся с легковой машиной. Вследствие дорожно-транспортного происшествия погиб 30-летний водитель и дети двух и четырех лет. Еще трое человек получили травмы.

Об этом информирует пресс-служба полиции Полтавской области.

Сообщается, что около 2:00 на 336-м километре автодороги "Киев - Харьков - Довжанский" столкнулись автомобиль Volvo S60 под управлением 30-летнего водителя и грузовой автомобиль MAN под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и пассажиры Volvo (двух и четырех лет) от полученных травм скончались на месте происшествия. 30-летняя пассажирка автомобиля Volvo получила телесные повреждения и в тяжелом состоянии доставлена в 1-ю городскую клиническую больницу Полтавы.

Также получили телесные повреждения и доставлены в больницу водитель автомобиля MAN и его пассажир.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Чабанах пожилая женщина погибла в результате наезда автомобиляВ Чабанах пожилая женщина погибла в результате наезда автомобиля
Во Львове загорелся элитный Maserati – видеоВо Львове загорелся элитный Maserati – видео
У Києві водій “оригінально” сховався від камер автовідеофіксаціі і “прославився”У Києві водій “оригінально” сховався від камер автовідеофіксаціі і “прославився”
Chery показала новый кроссовер за 7 тысяч долларовChery показала новый кроссовер за 7 тысяч долларов
Под Харьковом ВАЗ на переходе сбил военную медсестру с младенцемПод Харьковом ВАЗ на переходе сбил военную медсестру с младенцем
Блок рекламы


Похожие новости
В Киевской области нашли три автомобиля-двойникаВ Киевской области нашли три автомобиля-двойника
В Львовской области в ДТП с легковушкой и рейсовым автобусом погиб человек, еще двое травмированыВ Львовской области в ДТП с легковушкой и рейсовым автобусом погиб человек, еще двое травмированы
Трагедия под Скадовском: в ДТП погибли отец и двое детейТрагедия под Скадовском: в ДТП погибли отец и двое детей
В Кировоградской области столкнулись два автобуса, два человека погиблиВ Кировоградской области столкнулись два автобуса, два человека погибли
В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)
Четыре человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Запорожской областиЧетыре человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Запорожской области
В оккупированном Крыму в ДТП с маршруткой и КамАЗом погибли восемь человекВ оккупированном Крыму в ДТП с маршруткой и КамАЗом погибли восемь человек
В Киеве полиция задержала мужчину из Херсонской области за кражу велосипеда со стоянки велопрокатаВ Киеве полиция задержала мужчину из Херсонской области за кражу велосипеда со стоянки велопроката
В Киевской области будут делать электронику для немецких автоВ Киевской области будут делать электронику для немецких авто
ДТП в Киевской области: девушка на Nissan въехала в грузовик и вылетела в кюветДТП в Киевской области: девушка на Nissan въехала в грузовик и вылетела в кювет
Последние новости
Подгружаем последние новости