Двое детей погибли в ДТП с грузовиком в Полтавской области

Возле села Готвянчик Полтавского района ночью 22 августа грузовик столкнулся с легковой машиной. Вследствие дорожно-транспортного происшествия погиб 30-летний водитель и дети двух и четырех лет. Еще трое человек получили травмы.

Об этом информирует пресс-служба полиции Полтавской области.

Сообщается, что около 2:00 на 336-м километре автодороги " Киев - Харьков - Довжанский" столкнулись автомобиль Volvo S60 под управлением 30-летнего водителя и грузовой автомобиль MAN под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и пассажиры Volvo (двух и четырех лет) от полученных травм скончались на месте происшествия. 30-летняя пассажирка автомобиля Volvo получила телесные повреждения и в тяжелом состоянии доставлена в 1-ю городскую клиническую больницу Полтавы.

Также получили телесные повреждения и доставлены в больницу водитель автомобиля MAN и его пассажир.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.