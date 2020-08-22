В Киеве мусоровоз наехал на мать с сыном. Женщина погибла, ребенок - в больнице

Водитель грузовика, по всей верятности, был пьяным.

В Киеве, на улице Флоренции 22 августа произошло смертельное ДТП, вследствие которого погибла 46-летняя женщина. Ее четырехлетнего сына госпитализировали с травмами головы.

В столичной полиции сообщают, что инцидент случился в 13:55. По предварительной информации, водитель мусоровоза, по всей вероятности, в состоянии алкогольного опьянения производил маневр "движение назад" и наехал на женщину с ребенком. От полученных травм женщина умерла на месте ДТП.

"Следственным управлением столичного главка возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", - информируют в полиции.

Продолжается сбор материалов для установления обстоятельств происшествия.

Напомним, 18 августа под Харьковом ВАЗ на переходе сбил военную медсестру с младенцем. 24-летняя женщина попала в реанимацию.

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