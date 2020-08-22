В Украине маршрутки заменят другим транспортом

В Украине запретят маршрутки: как люди будут добираться до работы

В скором времени на улицах украинских городов исчезнут маршрутные такси. В рамках реформы общественного транспорта маршрутки окажутся вне закона. К выезду на дороги страны готовят совершенно другие виды транспорта.

Конечно же, убирать с дорог маршрутные такси будут не одномоментно. По мере того, как в эксплуатацию будут вводить автобусы, троллейбусы и электробусы, маршрутки будут убирать с тех или иных рейсов.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, согласно подготовленному законопроекту, в сфере пассажирских перевозок в Украине готовится настоящая революция. Если документ будет принят и подписан президентом, то украинские города будут выглядеть совершенно по-другому, привычных маршрутных такси, которые носятся по проспектам, нарушая правила ПДД, с целью заработать больше денег, не будет. Их заменят вместительными, хоть и не очень шустрыми видами общественного транспорта.

В Украине запретят маршрутки: как люди будут добираться до работы

Что касается тарифов на проезд в общественном пассажирском транспорте, то вопросы будущего повышения стоимости проезда пока не обсуждается. Все будет зависеть, сказал Криклий, от решений местного руководства и частного перевозчика.

Закупки электробусов, автобусов и троллейбусов будут проводиться на конкурсной основе. Министр также поведал. Что неформально проект уже успели окрестить «Война маршруткам».

Напомним, ранее стало известно, что в рамках реформы МВД в Украине решено упразднить должность участкового полицейского. Проблемы на местах будут решать шерифы.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове загорелся элитный Maserati – видеоВо Львове загорелся элитный Maserati – видео
У Києві водій “оригінально” сховався від камер автовідеофіксаціі і “прославився”У Києві водій “оригінально” сховався від камер автовідеофіксаціі і “прославився”
Chery показала новый кроссовер за 7 тысяч долларовChery показала новый кроссовер за 7 тысяч долларов
Под Харьковом ВАЗ на переходе сбил военную медсестру с младенцемПод Харьковом ВАЗ на переходе сбил военную медсестру с младенцем
В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу (видео)В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу (видео)
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине разработали электромобиль для людей с инвалидностьюВ Украине разработали электромобиль для людей с инвалидностью
В Украине увеличат штраф за непристегнутый ремень безопасностиВ Украине увеличат штраф за непристегнутый ремень безопасности
В Украине появятся ещё 220 камер автофиксации нарушений ПДДВ Украине появятся ещё 220 камер автофиксации нарушений ПДД
Украинец увеличил запас хода Nissan Leaf до 650 кмУкраинец увеличил запас хода Nissan Leaf до 650 км
В Украине прекратят выпускать вездеходы SherpВ Украине прекратят выпускать вездеходы Sherp
Производство автомобилей в Украине: все ниже, ниже и нижеПроизводство автомобилей в Украине: все ниже, ниже и ниже
В Украине суды массово оправдывают нетрезвых водителейВ Украине суды массово оправдывают нетрезвых водителей
Прекратилось серийное производство одного из самых популярных авто в УкраинеПрекратилось серийное производство одного из самых популярных авто в Украине
Украинец оригинально защитил свой автомобиль от ударов при ДТПУкраинец оригинально защитил свой автомобиль от ударов при ДТП
Более 13% авто в Украине покупают на условиях лизингаБолее 13% авто в Украине покупают на условиях лизинга
Последние новости
Подгружаем последние новости