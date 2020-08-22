В Украине маршрутки заменят другим транспортом

В скором времени на улицах украинских городов исчезнут маршрутные такси. В рамках реформы общественного транспорта маршрутки окажутся вне закона. К выезду на дороги страны готовят совершенно другие виды транспорта.

Конечно же, убирать с дорог маршрутные такси будут не одномоментно. По мере того, как в эксплуатацию будут вводить автобусы, троллейбусы и электробусы, маршрутки будут убирать с тех или иных рейсов.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, согласно подготовленному законопроекту, в сфере пассажирских перевозок в Украине готовится настоящая революция. Если документ будет принят и подписан президентом, то украинские города будут выглядеть совершенно по-другому, привычных маршрутных такси, которые носятся по проспектам, нарушая правила ПДД, с целью заработать больше денег, не будет. Их заменят вместительными, хоть и не очень шустрыми видами общественного транспорта.

Что касается тарифов на проезд в общественном пассажирском транспорте, то вопросы будущего повышения стоимости проезда пока не обсуждается. Все будет зависеть, сказал Криклий, от решений местного руководства и частного перевозчика.

Закупки электробусов, автобусов и троллейбусов будут проводиться на конкурсной основе. Министр также поведал. Что неформально проект уже успели окрестить «Война маршруткам».