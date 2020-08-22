В Молдове уже 14 лет не могут продать новый Mercedes-Benz

В одном из молдавских автосалонов с 2006 года не могут продать абсолютно новый родстер Mercedes-Benz SLK. Его пробег составляет 0 км, а в салоне сохранилась заводская пленка.

Кишиневский дилер Ghost перестал продавать автомобили в 2007 году. Сейчас он занимается только послепродажным обслуживанием. Все машины он распродал в том же 2007 году. Вернее, почти все, потому, что одна осталась - Mercedes-Benz SLK.

Почему этот «мерс» так и не смогли продать – не известно. У него нет никаких проблем, ни технических, ни с кузовом, ни каких-либо других. Автомобиль совершенно новый.

Родстер находится в идеальном состоянии. Он имеет кондиционер, премиальную акустическую систему, сиденья с обогревом и многое другое.

Под капотом располагается 1,8 л бензиновый двигатель мощностью 163 л.с. и 240 Нм крутящего момента. Он работает вместе с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 секунды при максимальной скорости 230 км/ч.

Нужно отметить, что сейчас Mercedes-Benz SLK 2006 года выпуска, точно такого года, как в Кишиневе, на вторичном рынке стоит около 20 тысяч долларов.