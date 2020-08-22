В Украине разработали электромобиль для людей с инвалидностью

Без посторонней помощи человек на коляске может спокойно заехать в машину и передвигаться по городу.

Министерство инфраструктуры приветствует разработку украинской модели электромобиля USEC для людей с инвалидностью.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в фейсбуке.

"Благодарен авторам первого украинского электромобиля для людей с инвалидностью USEC за воплощение действительно инновационного и технологического проекта, который одновременно убирает барьеры и беспокоится о каждом из нас, создавая необходимые условия для тех, кто в этом нуждается. Государство должно сделать все, чтобы как можно больше граждан могли позволить себе такие продукты", - написал министр.

Он отметил, что Мининфраструктуры будет и в дальнейшем всесторонне поддерживать такие важные инициативы, как отмена НДС и пошлин на ввоз электромобилей, а также стимулировать национальное производство электрокаров.

Украинский электромобиль для людей с инвалидностью был разработан на базе Smart-автомобиля. Без посторонней помощи человек на коляске может спокойно заехать в машину и передвигаться по городу.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указ "О повышении эффективности мер в сфере прав людей с инвалидностью".