В Киеве мужчина угнал автомобиль Porsche с помощью эвакуатора

Злоумышленник рассказал, что это его авто, но в нем не работает электричество.

В Киеве полицейские задержали мужчину, который похитил элитную иномарку Porsche. Чтобы завладеть автомобилем, злоумышленник задействовал службу транспортировки, которая перевезла ее в другое место.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

В Дарницкое управление обратился гражданин другого государства с заявлением о похищении со стоянки его автомобиля марки Porsche. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен уроженец Черниговской области, который работал на строительстве рядом со стоянкой. Чтобы доставить автомобиль в другое место, он вызвал эвакуатор и рассказал сотрудникам, что в его машине не работает электричество.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На данный момент полицейские нашли автомобиль. Расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса (незаконное завладение транспортным средством), завершено. Материалы с обвинительным актом переданы для рассмотрения в Дарницкий районный суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюремного заключения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua