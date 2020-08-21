За полгода в Украину ввезли на 36% меньше импортных автомобилей

В первом полугодии 2020 года в Украину в режиме импорта было ввезено 193,5 тыс. легковых автомобилей. Такой объем импорта оказался на 36% меньшим по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сообщает Укравтопром.



Из этого количества ввезенных автомобилей новыми были только 37,6 тыс. авто (-1,4% к аппг), а основную массу 155,9 тыс. шт. (-41% к аппг) составил секонд-хенд. При этом на закупку новых легковых автомобилей импортеры потратили 726 млн долл., а на приобретение за рубежом подержанных машин из страны вывезли валюты в сумме эквивалентной 737,8 млн долл. В результате средняя стоимость импортированного в этом году нового автомобиля выросла до 19,3 тыс. долл., тогда как годом ранее она составляла 18,9 тыс. долл. А средняя таможенная стоимость подержанной иномарки увеличилась на 1,1 тыс. долл., до 4,7 тыс. долл.



Крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в Украину остается Япония. За шесть месяцев с начала года из Японии ввезли 8745 авто. На втором месте поставки из Китая – 5736 шт. Замыкает тройку основных поставщиков новых легковых авто Румыния с показателем 5351 новых машин. Подержанные автомобили чаще закупали в Германии. С января по июнь из ФРГ в Украину импортировали 38991 легковой автомобиль бывший в эксплуатации. Из США импортировали 32 076 бэушных авто и это второй результат. На третьем месте Франция, из которой в Украину прибыло 14218 подержанных легковушек.



