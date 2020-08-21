В Германии могут запретить продавать автомобили Mercedes

В Германии суд Мангейма постановил, что Daimler AG, владеющий брендом Mercedes-Benz, нарушил патенты Nokia на мобильные технологии. Это значит, что финская компания может добиться запрещения продажи на немецкой территории автомобилей Mercedes.

Для того, чтобы немецкий суд запретил продавать автомобили Mercedes, Nokia должна внести залог в размере 7 миллиардов евро. Представители концерна Daimler заявили, что они не ожидали такой позиции финской компании.

Daimler обжалует решение суда Мангейма. Немецкий автогигант считает маловероятным запрет продажи их автомобилей. В свою очередь, финны назвали такое судебное решение. Он отметил, что разработчики технологий должны получать за них вознаграждение.

Mercedes-Benz, как и другие автопроизводители, сейчас очень зависит от технологий, позволяющих автомобилям подключаться к Интернету. Правда, они не всегда получают лицензии…