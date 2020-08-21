У Києві помітили дуже незвичайний триколісний болід

Судячи з номерів, це вже третій подібний трицикл Polaris в Україні. Раніше ж аналогічні Polaris Slingshot SL бачили в Києві і Дніпрі. Також можна припустити, що один з них просто змінив власника, пише topgir.com.ua .

Так чи інакше, але для наших країв це рідкісний звір, який просто не може залишитися непоміченим на дорозі. Та й той кайф, що він дарує при водінні, робить його одним з найбільш драйверских машин для загальних доріг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ POLARIS SLINGSHOT SL

Двигун – 2,4 літра

Потужність – 175 сил

Максимальна швидкість – 220 км на годину

Розгін від 0 до 100 км на годину – 6 з половиною секунд

Нагадаємо, крім Поларіс в Україні є й інші дуже незвичайні мото-засоби. А саме: рідкісний швейцарський Monotracer і трицикл на базі спортбайка Suzuki SV .