У Кличко к 1 сентября установят почти полтысячи велопарковок возле школ
Общее количество велостоек возле школ и гимназий увеличится до 485.
В Киеве к 1 сентября планируют завершить установку велосипедных стоек возле школ. Благодаря этому учителя и ученики столичных школ, предпочитающие велосипеды, смогут безопасно оставлять свой двухколесный транспорт.
Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов, сообщили в пресс-службе КГГА.
"К началу учебного года завершим установку велосипедных стоек возле столичных школ. На сегодня 215 велостоек установлены на территории 68 учебных заведений. Работы активно продолжаются, и к 1 сентября еще 81 столичную школу оборудуем местами для велосипедов. Таким образом общее количество велостоек возле школ и гимназий увеличится до 485", - сказал Валентин Осипов.
Напомним, что этим летом продолжается установка парковочных велосипедных стоек возле учреждений культуры, образования, здравоохранения, объектов транспортной инфраструктуры, в парках и скверах Киева. Всего на всех объектах установят 678 велопарковок.