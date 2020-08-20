Столичный фуникулер начнет работу после ежегодного ремонта 21 августа (фото)

Столичный фуникулер начнет работу после ежегодного ремонта 21 августа (фото)

Столичный фуникулер возобновит работу после планового ежегодного ремонта с 12:00 21 августа.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Во время планового ежегодного ремонта фуникулера специалисты провели ремонтные работы в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть. Также были заменены колеса вагонов и частично обшивка. Еще одна важная составляющая ежегодного ремонта – проверка систем безопасности. Вагоны успешно прошли статические и динамические испытания под большой нагрузкой", – сказано в сообщении со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Густелева.

В сообщении отмечено, что сейчас проходят последние испытания и приготовления к открытию.

Напомним, что ремонтные работы фуникулера проводятся ежегодно в один и тот же период. Так, с 22 июля 2019 года по 29 августа 2019 года фуникулер закрывался на ежегодный технический осмотр. Предварительно его обещали запустить до 23 августа. 

Также KV сообщала, что в марте 2020 года мэр Киева Виталий Кличко заявлял о достигнутых с австрийской компанией договоренностях об установке нового фуникулера в Киеве.

Фото: пресс-служба КГГА

Столичный фуникулер начнет работу после ежегодного ремонта 21 августа (фото)
Столичный фуникулер начнет работу после ежегодного ремонта 21 августа (фото)
Столичный фуникулер начнет работу после ежегодного ремонта 21 августа (фото)
Столичный фуникулер начнет работу после ежегодного ремонта 21 августа (фото)
Столичный фуникулер начнет работу после ежегодного ремонта 21 августа (фото)

Ольга Марийко, КиевВласть

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