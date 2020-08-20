Столичный фуникулер начнет работу после ежегодного ремонта 21 августа (фото)

Столичный фуникулер возобновит работу после планового ежегодного ремонта с 12:00 21 августа.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Во время планового ежегодного ремонта фуникулера специалисты провели ремонтные работы в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть. Также были заменены колеса вагонов и частично обшивка. Еще одна важная составляющая ежегодного ремонта – проверка систем безопасности. Вагоны успешно прошли статические и динамические испытания под большой нагрузкой", – сказано в сообщении со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Густелева.

В сообщении отмечено, что сейчас проходят последние испытания и приготовления к открытию.

Напомним, что ремонтные работы фуникулера проводятся ежегодно в один и тот же период. Так, с 22 июля 2019 года по 29 августа 2019 года фуникулер закрывался на ежегодный технический осмотр. Предварительно его обещали запустить до 23 августа.

Также KV сообщала, что в марте 2020 года мэр Киева Виталий Кличко заявлял о достигнутых с австрийской компанией договоренностях об установке нового фуникулера в Киеве .

Фото: пресс-служба КГГА