Столичный фуникулер начнет работу после ежегодного ремонта 21 августа (фото)
Столичный фуникулер возобновит работу после планового ежегодного ремонта с 12:00 21 августа.
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“Во время планового ежегодного ремонта фуникулера специалисты провели ремонтные работы в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть. Также были заменены колеса вагонов и частично обшивка. Еще одна важная составляющая ежегодного ремонта – проверка систем безопасности. Вагоны успешно прошли статические и динамические испытания под большой нагрузкой", – сказано в сообщении со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Густелева.
В сообщении отмечено, что сейчас проходят последние испытания и приготовления к открытию.
Напомним, что ремонтные работы фуникулера проводятся ежегодно в один и тот же период. Так, с 22 июля 2019 года по 29 августа 2019 года фуникулер закрывался на ежегодный технический осмотр. Предварительно его обещали запустить до 23 августа.
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Фото: пресс-служба КГГА