У Києві водій “оригінально” сховався від камер автовідеофіксаціі і “прославився”

Власник автомобіля Toyota Land Cruiser за допомогою ізоляційної стрічки змінив одну з цифр державного знака та перетворив його в “машину-двійника”.

Відповідне фото опублікував на Facebook-сторінці спільноти “ Автомобільний Київ ” користувач Олександр Рожко.

Хитрий водій з п’ятірки в номерах свого автомобіля зробив шістку, використавши звичайну ізоляційну стрічку. Таким чином він став дублювати той номер, який закріплений за Skoda Octavia A7.

Тепер, в тому випадку, якщо камера розпізнає липову шістку як справжню, штраф прийде власнику Skoda Octavia. Втім, інспектор, який підписує постанову, повинен переконатися у відповідності марки і моделі транспортного засобу.

До речі, винних у порушенні, які зафіксовано камерами фіксації, “за замовчуванням” визнається власник транспортного засобу, а не водій-порушник.