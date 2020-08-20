2020-08-20
В столице спустили на воду отремонтированное судно для Госгидрографии (фото)
Киевский судостроительно-судоремонтный завод (КССРЗ) спустил на воду сухогрузное несамоходное судно Т-702, которое принадлежит филиалу ГУ "Госгидрография" – "Днепровский район Госгидрографии". Работниками КССРЗ были выполнены работы по очистке и дефектированию судна и проведен ремонт якорного устройства.
Об этом
"Работниками КССРЗ были выполнены работы по очистке и дефектированию судна и проведен ремонт якорного устройства", – говорится в сообщении завода.
Кроме того, была проведена замена внешней обшивки, а также покрашен корпус судна.
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Фото: ЦТС
Сергей Албул, КиевВласть