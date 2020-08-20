В столице спустили на воду отремонтированное судно для Госгидрографии (фото)

В столице спустили на воду отремонтированное судно для Госгидрографии (фото)

Киевский судостроительно-судоремонтный завод (КССРЗ) спустил на воду сухогрузное несамоходное судно Т-702, которое принадлежит филиалу ГУ "Госгидрография" – "Днепровский район Госгидрографии". Работниками КССРЗ были выполнены работы по очистке и дефектированию судна и проведен ремонт якорного устройства.

Об этом KV стало известно из сообщения Центра транспортных стратегий. 

"Работниками КССРЗ были выполнены работы по очистке и дефектированию судна и проведен ремонт якорного устройства", – говорится в сообщении завода.

Кроме того, была проведена замена внешней обшивки, а также покрашен корпус судна.

Как сообщала KV, с 22 апреля власти Киевской области разрешили навигацию маломерных судов на водных объектах области.

Фото: ЦТС


Сергей Албул, КиевВласть

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