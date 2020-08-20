ДТП в Одессе: мотоциклист на переходе сбил женщину с двумя детьми

ДТП в Одессе: мотоциклист на переходе сбил женщину с двумя детьми, свидетели аварии устроили самосуд

В среду вечером, 19 августа, в Одессе произошло ДТП на пешеходном переходе с участием мотоциклиста, который сбил женщину с двумя детьми. Происшествие случилось возле остановки "Крыжановка" на улице Семена Палия. Переходя дорогу в положенном месте, пострадавшая даже не подозревала, что ее могут сбить, но внезапно перед ней выскочил мотоциклист, который просто не заметил женщину с коляской и с еще одним ребенком за руку.

Одесситка упала и поломала руку, а ее дети (2 и 7 лет) получили незначительные травмы. Их госпитализировали в больницу и вскоре выписали.

ДТП в Одессе: мотоциклист на переходе сбил женщину с двумя детьми, свидетели аварии устроили самосуд

Свидетели аварии не дали сбежать виновнику ДТП и попытались устроить ему самосуд. Люди набросились на мужчину и начали его избивать, пока их не остановили. Мотоциклисту также понадобилась медицинская помощь, однако, его здоровью ничего не угрожает.

За превышение скорости и наезд на пешеходов водитель мотоцикла, вероятно, отделается штрафом.

ДТП в Одессе: мотоциклист на переходе сбил женщину с двумя детьми, свидетели аварии устроили самосуд

Ранее сообщалось, что водитель Mitsubishi сбил на переходе троих человек, среди которых был 4-летний ребенок. От полученных травм девочка погибла. Водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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