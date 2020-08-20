SkyUp изменит порядок возврата средств за билеты на отмененные рейсы.Что предлагают

В начале сентября 2020 лоукост SkyUp изменит систему возмещения стоимости билетов на рейсы, отменены в связи с карантинными ограничениями.

Фото:glavcom.ua

В начале сентября 2020 лоукост SkyUp изменит систему возмещения стоимости билетов на рейсы, отменены в связи с карантинными ограничениями. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Заявление компании

«Уже сейчас пассажир может самостоятельно управлять своими бронированием и выбирать вид возврата средств за билет в случае отмены рейса. А через несколько недель мы запустим личный баланс пассажира, на который будут автоматически зачислены и храниться средства за отмененный билет в полном объеме», — говорится в сообщении компании.

Что это даст пассажирам

Это совершенно новый инструмент, который позволит пассажиру сразу после отмены рейса располагать средствами за неиспользованный билет для приобретения любых билетов или услуг авиакомпании.

Как это работает сейчас и какие изменения произойдут

Сейчас, если рейс отменен из-за карантина или из-за отсутствия разрешения на въезд граждан Украины в определенные страны, для возмещения стоимости билета пассажир может выбрать промокод, бесплатно изменить даты путешествия в течение года или вернуть деньги.

После внедрения новой системы в случае отмены рейса (по любой причине: по инициативе авиакомпании или вследствие карантина) полная стоимость билета будет в то же время автоматически зачислена на баланс пассажира в личном кабинете.

С этого момента пассажир может использовать эти средства на любые билеты или услуги авиакомпании.

Средства будут оставаться на счете и будут действительны без ограничений во времени и могут быть использованы для любого лица, не только для владельца счета.

Деньги на карту

«Мы также предусмотрели возможность для пассажира вывести средства на карту. Для этого в личном кабинете вы можете самостоятельно оформить и отправить претензию в авиакомпанию. После ее рассмотрения мы отнесем средства, подлежащие возврату, на банковскую карту, с которой производилась оплата билета», — говорится в сообщении.

Если нет личного кабинета

Зарегистрировать свой аккаунт очень просто. Ввести электронную почту, которую используете для получения билетов, создать пароль — и все ваши предыдущие бронирования отображаются в кабинете.

Если покупали билеты в авиакассе, для зачисления полной стоимости билета на отмененный рейс на ваш личный баланс вам нужно обратиться в авиакомпанию.

Напомним

Ранее авиакомпания Ryanair заявила о намерении обработать 90% заявок на возврат билетов по отмененным из-за пандемии рейсам до конца июля.