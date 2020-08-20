Qatar Airways вернула клиентам $1,2 миллиарда за неиспользованные авиабилеты

С марта нынешнего года авиакомпания Qatar Airways вернула 600 000 клиентам стоимость неиспользованных ими из-за пандемии билетов на полеты перевозчика. Общая сумма возврата составила $ 1,2 млрд, то есть в среднем по $ 2000 за один билет. Об этом пишет The Independent.

Фото: eturbonews.com

Денежные суммы возвращались клиентам в течение 30 дней с момента подачи заявки на возврат средств.

По данным британского Управления гражданской авиации, которые приводит газета, авиакомпания Emirates возвращает деньги за билеты своим клиентам в течение трех месяцев, а Virgin Airlines — четырех.

Кроме того, Qatar Airways удалось уговорить 36% клиентов обменять билеты на ваучеры, с которым авиакомпания предложила 10% -й бонус.

Теперь же компания пытается стимулировать спрос на покупку новых билетов, предлагая очень гибкую схему: билет можно покупать за два года, дату вылета менять много раз и бесплатно, можно изменять также город вылета в пределах одной страны, и город прилета на другой в радиусе 8000 км от того, который был указан в билете сначала.

Напомним

Ранее авиакомпания Ryanair заявила о намерении обработать 90% заявок на возврат билетов по отмененным из-за пандемии рейсам до конца июля.