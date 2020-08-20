ГБР заподозрило одесского полицейского в угоне авто

Подозреваемому и его сообщнику грозит до 8 лет заключения.

Следователи Николаевского территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении в угоне авто инспектору полка управления патрульной полиции в Одесской области и гражданину.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Досудебным расследованием установлено, что в начале февраля 2020 года лейтенант полиции решил незаконно завладеть транспортным средством марки "BMW 320D". Для этого он обратился за помощью к своему знакомому", - говорится в сообщении.

По версии следствия, правоохранитель вместе с сообщником прибыли к дому в г. Одессе, где был припаркован автомобиль. Они сняли с автомобиля белорусские номера и заменили их польскими. После этого с помощью эвакуатора переправили авто в село Дачное Одесской области.

"Во время проведения обыска следователями ГБР по месту жительства одного из фигурантов производства был обнаружен и изъят украденный автомобиль", - говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в июле ГБР задержало следователя Нацполиции, который требовал денег за возвращение изъятого автомобиля.