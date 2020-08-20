В Украине увеличат штраф за непристегнутый ремень безопасности

В Украине увеличат штраф за непристегнутый ремень безопасности

Перед тем, как уйти не летние каникулы, депутаты Верховной Рады в первом чтении утвердили законопроект № 2695, который предусматривает увеличение штрафа за непристегнутый ремень безопасности. Об этом свидетельствуют данные сайта ВР.

Сейчас если водитель или пассажиры забывает использовать ремень безопасности, то штраф составляет 51 гривну. В современных условиях такое наказание выглядит просто символическим. Поэтому многие водители не пользуются ремнями безопасности, рискуя своим здоровьем.

Авторы законопроекта № 2695 предлагают увеличить штраф за такое правонарушение до 510 гривен, то есть в десять раз. Они считают, что в этом случае многие водители перестанут игнорировать ремни безопасности.

Народные депутаты утвердили законопроект № 2695 в первом чтении. Осенью, когда опять заработает украинский парламент, в этот проект закона внесут правки и его опять вынесут на рассмотрение депутатов. После того, как они утвердят законопроект во второй раз, его подпишет Президент Украины Владимир Зеленский и он станет законом.


Максимов Віталій, Тудей

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