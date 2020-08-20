Киевским водителям, попавшим в “пробку“, начали предлагать еду

Многие киевские водители уже давно привыкли долго стоять в дорожных «пробках». Загруженностью столичных дорог решил воспользоваться ресторатор Дмитрий Борисов. Его сотрудники теперь предлагают еду из японской кухни водителям, стоящим в «пробках».

Продавцы появились в центре Киева на улице Шота Руставели. Они в рукавичках, в защитных масках и специальных прозрачных очках.

Водителям предлагают роли, нори, шаурму с тунцом, лососем или угрем, а также безалкогольные напитки. Еда упакована таким образом, что ее можно есть одной рукой, не сильно отвлекаясь от управления автомобилем. Водителям дают салфетки и столовые приборы.

Оплата производится при помощи карты или смартфона. Очень быстро и удобно. Деньги в руки брать не нужно.

Пока такие продавцы есть только на улице Шота Руставели. Возможно, скоро они появятся и в других районах столицы.