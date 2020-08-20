Что будет с мотором Toyota Camry, если ему 160 тыс. км не менять масло?

Что будет с мотором Toyota Camry, если ему 160 тыс. км не менять масло?

Популярная в Украине Toyota Camry требует замены моторного масла в среднем каждые 10 000 – 15 000 км пробега. Однако, некоторые водители забывают про это. Что будет с мотором Camry, если моторное масло не менять, например, 160 000 км?

Американский автомобильный механик Скотти Килмер в своем YouTube-канале показал Toyota Camry, у которой моторное масло не меняли 160 000 км. Как такое может быть? Просто автомобиль не проходил плановое ТО.

В двигателе нормального масла практически не осталось. Механик был шокирован техническим состоянием автомобиля, однако он все же взялся за его реставрацию.

Килмер не очень хорошо отозвался о владельце Camry, который ее несколько лет вообще, судя по всему, не обслуживал.

В видео показано, что американский механик сделал с двигателем. Самое главное, мы с вами можем увидеть каким мотор был до и после ремонта.


Максимов Віталій, Тудей

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