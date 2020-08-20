До 23 августа в Киеве будет временно закрыто и изменено движение ряда троллейбусных маршрутов (схемы)

Движение троллейбусов на путепроводе на пересечении ул. Гетьмана и просп. Победы в Киеве будет закрыто ориентировочно до 5:00 23 августа. Это связано с проведением работ по устройству верхних слоев асфальтобетонного покрытия на Шулявском путепроводе.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Киевпастранс” (*).

На указанный период будет продолжена работа:

временного троллейбусного маршрута № 21к “Ул. Кадетский Гай – Индустриальный путепровод” по трассе: ул. Кадетский Гай – ул. Пулюя – ул. Эрнста – ул. Народного Ополчения – Севастопольская площадь – Чоколовский бульв. – ул. Гетьмана – Индустриальный путепровод;

временного троллейбусного маршрута № 22к “Международный аэропорт “Киев” (“Жуляны”) – Индустриальный путепровод” по трассе: Воздухофлотский проспект – ул. Смелянская – ул. Народного Ополчения (в обратном направлении Воздухофлотский проспект) – Севастопольская пл. – Чоколовский бульв. – ул. Гетьмана;

временного троллейбусного маршрута № 27к “Железнодорожная ст. “Киев-Волынский” – Индустриальный путепровод” по трассе: ул. Пост-Волынская – просп. Отрадный – ул. Гарматная – ул. Борщаговская – ул. Гетьмана, в обратном направлении – ул. Гетьмана – ул. Голего – просп. Отрадный – ул. Пост-Волынская;

временного троллейбусного маршрута № 27А “Ст. м. “Почайна” – ул. Дегтяревская” по трассе: просп. Оболонский – просп. Бандеры – ул. Телиги – Дегтяревский путепровод;

временного троллейбусного маршрута № 30К “ул. Милославская – ул. Дегтяревская” по трассе: просп. Маяковского – просп. Ватутина – Северный мост – просп. Бандеры – ул. Телиги – Дегтяревский путепровод;

временного троллейбусного маршрута № 42Д “Ст. м. “Лыбидская” – Железнодорожная ст. “Киев-Волынский” по трассе: ул. Антоновича – бульв. Дружбы народов – просп. Лобановского – Чоколовский бульвар – ул. Гетьмана – ул. Борщаговская – ул. Гетьмана – ул. Голего – просп. Отрадный – ул. Пост-Волынская – Железнодорожная ст. “Киев-Волынский”, в обратном направлении – ул. Пост-Волынская – просп. Отрадный – ул. Гарматная – ул. Борщаговская – ул. Гетьмана – Чоколовский бульвар – просп. Лобановского – бульв. Дружбы народов – ул. Большая Васильковская;

временного автобусного маршрута № 27-ТР "Ул. Дегтяревская – Индустриальный путепровод” по трассе: ул. Дегтяревская – ул. Довженко – ул. Гетьмана, в обратном направлении – ул. Борщаговская – Индустриальный переулок – ул. Гетьмана – ул. Довженко.

Движение троллейбусного маршрута № 30 “ул. Милославская – ул. Кадетский Гай” будет организовано по трассе: от ул. Милославской до ул. Дорогожицкой по действующему маршруту, далее – ул. Дорогожицкая – ул. Рижская (в обратном направлении без заезда на ул. Рижскую) – ул. Дорогожицкая – ул. Ильенко – ст. м. “Лукьяновская” – ул. Черновола – Воздухофлотский просп. – Севастопольская площадь – далее до ул. Кадетский Гай по действующему маршруту.

Ранее KV сообщала, что в ночь с 13 на 14 августа движение транспортных средств на Шулявском путепроводе в Киеве будет частично ограничено. Запланировано, что ограничение продлится до 5:00 20 августа.

КП “Киевпастранс” основано Киевсоветом в 2001 году. Основной вид деятельности – пассажирский наземный транспорт городского и пригородного сообщения. Уставный фонд – 1,64 млрд гривен. С 30 августа 2016 года КП возглавляет Дмитрий Левченко.

КП “Киевпастранс” подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, которым с 6 февраля 2020 года руководит экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Вопросы транспортной инфраструктуры в столице курирует назначенный 21 февраля 2020 года зампредседателя КГГА Александр Густелев.

* КП “Київпастранс” (Код ЄДРПОУ: 31725604)

Фото: kyivcity.gov.ua