Военно-морская авиация США начала работы над преемником F-35

По накалу страстей все эти истории о программах разработки истребителей, танков, БМП, вертолетов и прочих дорогих военных «игрушек» нередко превосходят самые кассовые блокбастеры. Чего стоит одна только эпопея по созданию единого ударного истребителя (Joint Strike Fighter, JSF), результатом которой стал не один F-35, а сразу три очень разных самолета (варианты A, B и C). Если вкратце, то для экономии средств и максимальной унификации должна была получиться единая многофункциональная платформа для ВВС, ВМС и морпехов.

Вместо унификации между тремя версиями истребителя на уровне 70% деталей, удалось достичь доли общих компонентов в конструкции лишь на уровне около 25%. В результате стоимость программы взлетела до небес (простите за каламбур), а количество технических проблем, которые пришлось решать инженерам, едва ли не превысило таковое для трех отдельных программ разработки. При всех своих достоинствах, F-35 получился ярким примером, почему делать единый самолет для очень разных родов авиации — плохая идея.

Видимо, моряки усвоили урок и теперь собираются делать боевой самолет шестого поколения отдельно от ВВС и морской пехоты. Как стало известно порталу USNI News, в настоящий момент уже сформирован офис программы и назначены ее руководители. Флот планирует завершить все приготовления в 2020 фискальном году, потому что FY2021 будет последним периодом, когда еще сохраняется шанс заложить в бюджет такие большие траты, как разработка истребителя.

Облик платформы пока до конца не сформирован, известно лишь, что она должна будет заменить все семейство «Шершней», которые сейчас составляют основу палубной авиации. А именно — Boeing F/A-18 Super Hornet модификаций E и F, плюс созданные на его базе самолеты РЭБ EA-18G Growler. Сравнивая перспективный истребитель с приходящим сейчас на палубы авианосцев пятым поколением в лице F-35C, представители военно-морской авиации характеризуют его как «тех же щей, но гуще лей».

Иными словами, NGAD (Next Generation Air Dominance — [истребитель] завоевания господства в воздухе следующего поколения F/А-ХХ) будет иметь больший радиус действия без дозаправки (флот хочет не менее тысячи морских миль), обладать малой заметностью и всеми «фишками» F-35, но при этом выполнять задачи «Шершней». А это очень амбициозные планы. Причем реализовать их необходимо до начала 2030-х годов, чтобы моряки не остались без самолетов, когда стремительно вырабатывающие свой ресурс F/A-18E/F придется окончательно списать.

По информации USNI News, проект находится на стадии обсуждения с представителями авиационной промышленности. Предположительными участниками конкурса станут Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Стоит учитывать, что в ближайшее время только первая корпорация не будет занята в крупном многолетнем оборонном контракте, что может сыграть ей на руку при выборе исполнителя для NGAD.

Дополнительных деталей по перспективной программе известно немного. Это совершенно точно не будет модернизация существующих самолетов, так как в четвертом десятилетии XXI века уже потребуется перспективная платформа с «обнуленным» запасом для дальнейшего развития. Кроме всего прочего, F/A-XX, скорее всего, будет двухместным (или иметь такую модификацию) для расширения возможностей работы с большим количеством беспилотных ведомых летательных аппаратов (например, на базе испытываемого сейчас в Австралии Loyal Wingman).



