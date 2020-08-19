Десятинный переулок в центре Киева стал пешеходным

На этой локации будет работать эвакуатор.

Десятинный переулок в центре Киева стал пешеходным
Фото: КМДА

С 19 августа еще одна улица в центре Киева стала пешеходной - речь идет о Десятинном переулке.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"С сегодняшнего дня заезжать на автомобилях и парковаться в Десятинном переулке запрещено - от улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема организации дорожного движения", - сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что такое решение принято для того, чтобы историческая часть Киева была комфортной для жителей и гостей столицы.

В департаменте обращают внимание водителей, что на этой локации будет работать эвакуатор. Поэтому водителей призывают учитывать дорожные знаки и разметку и не парковать там свои авто.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Напомним, в 2016 году киевские власти решили реализовать проект создания пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного и объявили конкурс на разработку новой схемы движения транспорта. Проект-победитель "Київська вітальня" предусматривает создание публичного пространства, но без капитального вмешательства в городскую среду. Архитекторы сделали акцент на развитии пешеходной и велосипедной инфраструктуры, предусмотрели освещение улиц и подсветку зданий.

В 2017 году Контрактовую площадь на столичном Подоле сделали пешеходной. Однако в мае 2020-го Окружной админсуд Киева отменил это распоряжение. Суд решил, что органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение. В июне мэрия обжаловала решение суда о ликвидации пешеходной зоны на Контрактовой площади.

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