Десятинный переулок в центре Киева стал пешеходным
На этой локации будет работать эвакуатор.
С 19 августа еще одна улица в центре Киева стала пешеходной - речь идет о Десятинном переулке.
Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.
"С сегодняшнего дня заезжать на автомобилях и парковаться в Десятинном переулке запрещено - от улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема организации дорожного движения", - сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Отмечается, что такое решение принято для того, чтобы историческая часть Киева была комфортной для жителей и гостей столицы.
В департаменте обращают внимание водителей, что на этой локации будет работать эвакуатор. Поэтому водителей призывают учитывать дорожные знаки и разметку и не парковать там свои авто.
Напомним, в 2016 году киевские власти решили реализовать проект создания пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного и объявили конкурс на разработку новой схемы движения транспорта. Проект-победитель "Київська вітальня" предусматривает создание публичного пространства, но без капитального вмешательства в городскую среду. Архитекторы сделали акцент на развитии пешеходной и велосипедной инфраструктуры, предусмотрели освещение улиц и подсветку зданий.
В 2017 году Контрактовую площадь на столичном Подоле сделали пешеходной. Однако в мае 2020-го Окружной админсуд Киева отменил это распоряжение. Суд решил, что органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение. В июне мэрия обжаловала решение суда о ликвидации пешеходной зоны на Контрактовой площади.