МАУ отменит в сентябре ряд рейсов в Европу. Расписание
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» обновила программу полетов на начало осени с учетом эпидемиологических ограничений стран «шенгенской зоны» и других стран мира. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу МАУ.
Какие рейсы отменят
В связи с продлением карантинных ограничений МАУ в сентябре вынуждена отменить рейсы в:
- Венецию (VCE)
- Стокгольм (ARN)
- Копенгаген (CPH)
- Хельсинки (HEL)
- Неаполь (NAP),
- Цюрих (ZRH)
- Будапешт (BUD)
- Тбилиси (TBS),
- Ларнаку (LCA)
- Франкфурт (FRA)
- Вену (VIE)
- Варшаву(WAW).
Внутренние рейсы
Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям из Киева во Львов (LWO), Херсон (KHE) и Одессу (ODS).
С 3 сентября из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям.
С 4 сентября из Киева в Херсон можно добраться пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев по понедельникам и субботам.
Начиная со 2 сентября из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.
Куда будет летать
Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев — Амстердам, Киев — Лондон, Киев — Париж, Киев — Ницца, Киев — Милан, Киев — Дубай, Киев — Каир, Киев — Мюнхен, Киев — Баку, Киев — Стамбул, Одесса — Стамбул, Киев — Тель-Авив, Одесса — Тель Авив, Киев — Ереван, Киев — Мадрид.
Изменения частот состоятся на следующих маршрутах:
— Киев – Амстердам: оборотные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга;
— Киев – Лондон: рейс планируется 2 сентября;
— Киев – Каир: по вторникам и четвергам с возвращением в Киев по средам и пятницам;
— Киев – Дубай: добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям;
— Киев – Париж: рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы;
— Киев – Баку: каждую среду и воскресенье с возвращением в Киев по понедельникам и четвергам;
— Киев – Стамбул: рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды.
«Со второй половины сентября будут возобновлены внутренние и международные рейсы по маршрутам: Харьков — Тель Авив (TLV) — Харьков, Днепр — Тель Авив (TLV) — Днепр, Киев — Харьков (HRK) — Киев, Киев — Днепр (DNK) — Киев, а также дополнительная частота по маршруту Киев — Милан (MXP) — Киев», — сообщается на сайте МАУ.
Все остальные маршруты авиакомпании остаются без изменений.