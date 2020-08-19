МАУ отменит в сентябре ряд рейсов в Европу. Расписание

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» обновила программу полетов на начало осени с учетом эпидемиологических ограничений стран «шенгенской зоны» и других стран мира. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу МАУ.

Фото: cfts.org.ua

Какие рейсы отменят

В связи с продлением карантинных ограничений МАУ в сентябре вынуждена отменить рейсы в:

Венецию (VCE)

Стокгольм (ARN)

Копенгаген (CPH)

Хельсинки (HEL)

Неаполь (NAP),

Цюрих (ZRH)

Будапешт (BUD)

Тбилиси (TBS),

Ларнаку (LCA)

Франкфурт (FRA)

Вену (VIE)

Варшаву(WAW).

Внутренние рейсы

Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям из Киева во Львов (LWO), Херсон (KHE) и Одессу (ODS).

С 3 сентября из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям.

С 4 сентября из Киева в Херсон можно добраться пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев по понедельникам и субботам.

Начиная со 2 сентября из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.

Куда будет летать

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев — Амстердам, Киев — Лондон, Киев — Париж, Киев — Ницца, Киев — Милан, Киев — Дубай, Киев — Каир, Киев — Мюнхен, Киев — Баку, Киев — Стамбул, Одесса — Стамбул, Киев — Тель-Авив, Одесса — Тель Авив, Киев — Ереван, Киев — Мадрид.

Изменения частот состоятся на следующих маршрутах:

— Киев – Амстердам: оборотные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга;

— Киев – Лондон: рейс планируется 2 сентября;

— Киев – Каир: по вторникам и четвергам с возвращением в Киев по средам и пятницам;

— Киев – Дубай: добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям;

— Киев – Париж: рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы;

— Киев – Баку: каждую среду и воскресенье с возвращением в Киев по понедельникам и четвергам;

— Киев – Стамбул: рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды.

«Со второй половины сентября будут возобновлены внутренние и международные рейсы по маршрутам: Харьков — Тель Авив (TLV) — Харьков, Днепр — Тель Авив (TLV) — Днепр, Киев — Харьков (HRK) — Киев , Киев — Днепр (DNK) — Киев , а также дополнительная частота по маршруту Киев — Милан (MXP) — Киев », — сообщается на сайте МАУ.

Все остальные маршруты авиакомпании остаются без изменений.