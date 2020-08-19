МАУ отменит в сентябре ряд рейсов в Европу. Расписание

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» обновила программу полетов на начало осени с учетом эпидемиологических ограничений стран «шенгенской зоны» и других стран мира. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу МАУ.

МАУ отменит в сентябре ряд рейсов в Европу. Расписание
Фото: cfts.org.ua

Какие рейсы отменят

В связи с продлением карантинных ограничений МАУ в сентябре вынуждена отменить рейсы в:

  • Венецию (VCE)
  • Стокгольм (ARN)
  • Копенгаген (CPH)
  • Хельсинки (HEL)
  • Неаполь (NAP),
  • Цюрих (ZRH)
  • Будапешт (BUD)
  • Тбилиси (TBS),
  • Ларнаку (LCA)
  • Франкфурт (FRA)
  • Вену (VIE)
  • Варшаву(WAW).

Внутренние рейсы

Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям из Киева во Львов (LWO), Херсон (KHE) и Одессу (ODS).

С 3 сентября из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям.

С 4 сентября из Киева в Херсон можно добраться пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев по понедельникам и субботам.

Начиная со 2 сентября из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.

Куда будет летать

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев — Амстердам, Киев — Лондон, Киев — Париж, Киев — Ницца, Киев — Милан, Киев — Дубай, Киев — Каир, Киев — Мюнхен, Киев — Баку, Киев — Стамбул, Одесса — Стамбул, Киев — Тель-Авив, Одесса — Тель Авив, Киев — Ереван, Киев — Мадрид.

Изменения частот состоятся на следующих маршрутах:

Киев – Амстердам: оборотные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга;

Киев – Лондон: рейс планируется 2 сентября;

Киев – Каир: по вторникам и четвергам с возвращением в Киев по средам и пятницам;

Киев – Дубай: добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям;

Киев – Париж: рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы;

Киев – Баку: каждую среду и воскресенье с возвращением в Киев по понедельникам и четвергам;

Киев – Стамбул: рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды.

«Со второй половины сентября будут возобновлены внутренние и международные рейсы по маршрутам: Харьков — Тель Авив (TLV) — Харьков, Днепр — Тель Авив (TLV) — Днепр, Киев — Харьков (HRK) — Киев, Киев — Днепр (DNK) — Киев, а также дополнительная частота по маршруту Киев — Милан (MXP) — Киев», — сообщается на сайте МАУ.

Все остальные маршруты авиакомпании остаются без изменений.

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