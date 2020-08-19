В Чабанах пожилая женщина погибла в результате наезда автомобиля
В Чабанах Киевской области женщина 1948 года рождения погибла от наезда автомобиля. Спасатели извлекли пострадавшую женщину из-под автомобиля, но, к сожалению, спасти ее не удалось.
Об этом
18 августа в 16:26 в оперативно – диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, случившемся в пгт Чабаны.
На место вызова были направлены спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Чабаны.
По прибытии к месту вызова было установлено, что водителем автомобиля Renault был совершен наезд на женщину 1948 года.
Спасатели с помощью пневматических подушек и гидравлического домкрата изъяли пострадавшую и передали в карету скорой медицинской помощи.
К сожалению, пострадавшая погибла, травмы были несовместимы с жизнью.
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Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области