Под Харьковом ВАЗ на переходе сбил военную медсестру с младенцем

24-летняя женщина в реанимации.

Под Харьковом ВАЗ на переходе сбил военную медсестру с младенцем
Фото: auto.bigmir.net

Полиция Харьковской области выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала 24-летняя женщина с младенцем.

Авария произошла 17 августа около 15:15 в поселке Песочин в переулке Шевченковском, информирует пресс-служба областной полиции.

Согласно сообщению, 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил наезд на женщину с коляской, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

Информация зарегистрирована в Люботинском отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

По словам начальника регионального отделения информационного агентства АрмияInform Виталия Саранцева, в ДТП пострадала военная медсестра.

"Пострадавшая является военнослужащей по контракту Вооруженных Сил Украины, она медсестра военно-медицинского клинического центра Северного региона. Сейчас находится в декретном отпуске. Во время ДТП медсестра получила многочисленные травмы: перелом, ушибы, ссадины", - рассказал Саранцев агентству Укринформ.

Сейчас, по его данным, женщина находится в реанимационном отделении госпиталя, но угрозы ее жизни нет. Ребенок в ДТП не пострадал и сейчас находится с отцом.

Напомним, в июне "Mercedes" сбил полицейскую на пешеходном переходе в Киеве и скрылся.

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