Ryanair сократит на 20% количество осенних рейсов

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair с сентября 2020 года сократит количество рейсов на 20% из-за падения спроса, хотя еще в августе авиакомпания увеличила их число. Об этом сообщает The Independent, передает Униан.

Ryanair сократит на 20% количество осенних рейсов
Фото: epravda.com.ua

С чем это связано

Авиакомпания объяснила сокращение, которое затронет сентябрьские и октябрьские расписания, «заметным падением спроса за последние 10 дней, учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении недавних случаев COVID-19 в некоторых странах ЕС».

Компания успешно возобновила авиарейсы в июне 2020 года и заявила тогда, что ее пропускная способность в августе будет увеличена до 60% от обычного графика.

Какие направления сократят

В авиакомпании говорят, что в большинстве случаев сократится количество рейсов, но целые маршруты сокращать не будут.

В первую очередь, под сокращение подпадут Испания, Франция, Швеция и Ирландия. Недавний рост числа случаев заболевания в этих странах привел к увеличению ограничений на поездки.

Ранее сообщалось

  • Министерство иностранных дел обновило список стран, в которые разрешено въезжать украинцам. Сейчас въезд с ограничениями и без разрешили 42 страны.


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