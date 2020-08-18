Chery показала новый кроссовер за 7 тысяч долларов

В Китае показали бюджетный кроссовер Chery Tiggo 3x Plus нового, второго, поколения. Его продажи начнутся осенью нынешнего года.

Когда мы говорим, что новый Chery Tiggo 3x Plus – бюджетный кроссовер, то мы ничуть не кривим душой. В базовой комплектации он будет стоить всего 7 тысяч долларов. Разве это не бюджетный, вернее, самый бюджетный, кроссовер?

Tiggo 3x второго поколения от модели первого поколения отличается немного дизайном кузова, отделкой салона и оборудованием. Кроме того, в своем названии он получил приставку «Plus». Зачем? Это нам не известно. По размерам эти кроссоверы практически одинаковы.

Под капотом по-прежнему находится 1,5 л бензиновый мотор мощностью 116 л.с. и 143 Нм крутящего момента. Покупателям, как и раньше, предложат полностью электрическую версию (у нее запас хода составляет 400 км).

В Украине сейчас продают 5 моделей Chery. Это кроссоверы и внедорожники Tiggo 8, Tiggo 2, Tiggo 3 FL, Tiggo 4, а также Tiggo 7.