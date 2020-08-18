В метро Киева запустили исторический поезд

Национальный банк Украины (НБУ) совместно с КП “Киевский метрополитен” запустили исторический поезд. Тематика этого поезда – деньги.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КП “Киевский метрополитен” (*) в соцсети Фейсбук.

“На информационных материалах в поезде метро можно увидеть историческую банковскую архитектуру, а также, используя QR-сканер, записаться на бесплатную экскурсию”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что экскурсии будут проходить до конца августа.

Напомним, возможность пользоваться мобильным Интернетом четвертого поколения появилась еще на 6 станциях киевского метро и в тоннелях между ними. Это станции: “Театральная”, “Контрактовая площадь”, “Почтовая площадь”, “Майдан Незалежности” и “Золотые Ворота”. Всего 4G сейчас работает на 15 станциях из 46 подземных.

С 17 июля 2014 года КП “Киевский метрополитен” возглавляет Виктор Брагинский. С июня 2007 года по сентябрь 2010 года предприятием руководил Петр Мирошников, а с с сентября 2010 года по июль 2016 года – Владимир Федоренко.

КП “Киевский метрополитен” подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Деятельность указанного департамента со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.

Фото: фейсбук КП “Киевский метрополитен”