В Львовской области в ДТП с легковушкой и рейсовым автобусом погиб человек, еще двое травмированы

В Львовской области вблизи села Нагорное Сколевского района легковой автомобиль Renault Scenic столкнулся с рейсовым автобусом "Эталон".

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате ДТП погибла пассажирка Renault Scenic, 1961 года рождения. Также травмирован водитель, 1957 года рождения, и пассажирка, 1961 года рождения. Они были госпитализированы в Сколевскую центральную районную больницу.

"Пожарно-спасательным отделением проводились работы по деблокированию водителя автомобиля «Renault Scenic» и отключению аккумуляторных батарей", - отметили в ГСЧС.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Напомним, ранее в Кировоградской области столкнулись два автобуса. В результате ДТП два человека погибли.