Сегодня ночью в Киеве будет изменена схема движения десяти троллейбусных маршрутов

С 00:01 18 августа до 6:00 19 августа будет закрыто движение троллейбусов №№ 27А, 30К, 30, 31 по проспекту Степана Бандеры на участке от ул. Иорданской до Оболонского проспекта. Это связано с проведением капитального ремонта и переустройства контактной сети проспекта Бандеры. Также 00:01 18 августа до 6:00 19 августа будет закрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 1, 14, 38 и изменены маршруты троллейбусов № 11, 12, 43. Это связано с текущим ремонтом проспекта Голосеевского, движение троллейбусов по которому на участке от улицы Полковника Потехина в Коломыйского переулка в это время будет закрыто.

Как стало известно KV из сообщения пресс-службы КП “Киевпастранс”, движение троллейбусов №№ 27А, 30К, 30, 31 будет организовано следующим образом: Маршрут №27А от ул. Дегтяревской до железнодорожной ст. “Зенит”.

Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

от ул. Дегтяревская: 23:07, 23:25;от ст. м. “Почайна”: 23:20, 23:35.

Маршрут № 30К от ул. Милославская ст. м. “Минская”; от ул. Дегтяревской до железнодорожной ст. “Зенит”.

Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

от ул. Дегтяревская: 23:18, 23:38;от ул. Милославской: 22:50, 23:05.

Маршрут № 30 от ул. Кадетский Гай до железнодорожной ст. “Зенит”; от ул. Милославская ст. м. “Минская”.

Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

от ул. Кадетский Гай: 22:41, 23:00;от ст. м. “Почайна” в направлении ул. Милославской: 23:29, 23:47;от ул. Милославской: 22:45, 23:20.

Маршрут № 31: от ул. Милославской до ст. м. “Минская”.

Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

от ул. Милославской: 22:58, 23:15;от железнодорожной ст. “Зенит”: 23:36, 23:55.

Отмечается, что маршруты заездов и выездов в Куреневское троллейбусное депо и из Куренёвского троллейбусного демо троллейбусов №№ 29 30К, 30, 31, 37, 37А, 50, 50К будет изменен. В 06:00 движение будет восстановлено.

Как стало известно KV из другого сообщения пресс-службы КП “Киевпастранса”, с 00:01 18 августа до 6:00 19 августа будет закрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 1, 14, 38 и изменены маршруты троллейбусов № 11, 12, 43.

Последние отправления троллейбусов по своим маршрутам:

Маршрут № 1:

от ул. Маршальская: 23:00, 23:20;от ст. м. “Лыбедская”: 22:40, 23:00.

Маршрут № 38

от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне: 22:07, 22:23;от ст. м. “Выдубичи”: 22:40, 22:55

Движение троллейбусов будет организовано:

Маршрут № 11 от Музея народной архитектуры и быта Украины в ст. м. “Выставочный центр”.

Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

от ул. Маршальская: 23:05, 23:25;от Музея народной архитектуры и быта Украины: 22:20, 22:40.

Маршрут № 12: от ст. м. “Васильковская” до ст. м. “Выставочный центр”.

Маршрут № 43 от Кибернетического центра ст. м. “Выставочный центр”.

Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

от Дарницкого площади: 22:40, 23:20;от Кибернетического центра: 21:30, 22:15.

Отмечается, что в 06:00 движение будет восстановлено.

Напомним, что в январе 2020 года КП “Киевпастранс” заказало поставку 4 млн литров дизельного топлива. Половина приходилось на топливо из Белоруссии, его должно было поставить ООО “Глобал Сейл”. Остальные 2 млн литров должно было поставить ООО “Фрагрант”. Эта фирма была зарегистрирована в феврале 2019 года и впервые поучаствовала в публичной закупке. “Киевпастранс” заключил с ней договор несмотря на то, что “Фрагрант” не предоставил сертификат соответствия ГОСТу и паспорт качества.

КП “Киевпастранс” основано Киевсоветом в 2001 году. Основной вид деятельности – пассажирский наземный транспорт городского и пригородного сообщения. Уставный фонд – 1,64 млрд гривен. С 30 августа 2016 года КП возглавляет Дмитрий Левченко.

КП “Киевпастранс” подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, которым с 6 февраля 2020 года руководит экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Вопросы транспортной инфраструктуры в столице курирует назначенный 21 февраля 2020 года зампредседателя КГГА Александр Густелев.

* КП “Київпастранс” (Код ЄДРПОУ: 31725604)

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