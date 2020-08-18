В Украине появятся ещё 220 камер автофиксации нарушений ПДД

В Украине появятся ещё 220 камер автофиксации нарушений ПДД

На украинских дорогах до конца 2020 года появятся ещё 220 камер автофиксации нарушений ПДД. Устанавливать их будет компания «Украинские системные инновации».

Каждый комплекс автофиксации нарушений ПДД обойдется государственному бюджету в 820 тысяч гривен. То есть всего на них до конца года потратят 180,4 миллионов гривен.

Такие комплексы стоят дорого, но они себя окупают. По приблизительным подсчетам, сейчас каждая камера автофиксации нарушений ПДД приносит в госбюджет около 730 тысяч гривен ежемесячно.

Камеры способны распознавать номера автомобилей, которые двигаются на скорости до 240 км/ч на трех полосах общей шириной до 10,5 метров.

Сейчас пока камеры фиксируют только превышение скоростного режима, но в скором времени они должны будут регистрировать и другие нарушения ПДД. Например, проезд на красный сигнал светофора и проезд по полосе движения общественного транспорта.


Максимов Віталій, Тудей

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