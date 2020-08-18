К приезду президента в Николаеве второй раз за лето ремонтируют дорогу

В июне этого года дорожное покрытие на ул. Адмиральской уже ремонтировали.

К приезду президента в Николаеве второй раз за лето ремонтируют дорогу
Фото: https://nikvesti.com/

В понедельник, 17 августа, сотрудники коммунального предприятия "ЭЛУ автодорог" второй раз за лето ремонтируют асфальт на улице Адмиральской у здания областной государственной администрации. К слову, в пятницу, 21 августа, ожидается визит Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает сайт города "НикВести".

Сотрудники КП сняли верхний слой асфальта возле парковки у здания ОГА и подготовили дорожные карты к последующей укладке нового слоя асфальта.

В комментарии представитель "ЭЛУ автодорог" сообщил, что сотрудники КП выполняют плановые работы по устранению ям и трещин на дорогах Центрального района в рамках договора с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства.

Он также отметил, что причиной, по которой работы проводят во второй раз за лето на улице Адмиральской, стало поручение департамента ЖКХ.

Отметим, что ранее, в июне 2020 года, дорожное покрытие на участке по улице Адмиральской от улицы Лягина до улицы Шнеерсона уже ремонтировали сотрудники "ЭЛУ автодорог".

Напомним, Кабинет Министров Украины на заседании 15 января одобрил Дорожную стратегию на 2020 год. За это время планируют построить и отремонтировать не менее 4000 километров дорог.

Тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук говорил, что точечные ремонты должны отойти в прошлое. Вместо этого будет комплексное качественное дорожное строительство. Только на 2020 год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд гривень.

В 2020 году из Дорожного фонда будет направлено 31 млрд 528 млн 105 тыс. грн. Правительство утвердило перечень объектов. Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 погонных метров мостов. Кроме дорог государственного значения, будут восстанавливать также и дороги местного и территориального значения.

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