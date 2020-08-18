Во Львове загорелся элитный Maserati – видео

Во Львове во время движения прямо по середине дороги загорелся роскошный спортивный седан Maserati Quattroporte. Огонь полностью уничтожил моторный отсек, сообщает пресс-служба ГСЧС.

12 августа в 19:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение про возгорание автомобиля во Львове на улице Ивана Франка.

В 20:02 пожар локализовали, а в 20:09 его полностью потушили. Огонь уничтожил моторный отсек, но автомобиль сумели спасти. Правоохранители устанавливают причину возгорания автомобиля.

Напомним, что современный Maserati Quattroporte начали выпускать в 2004 году (до этого итальянцы тоже делали такую машину, но с некоторыми перерывами). Это было пятое поколение Quattroporte.

Сейчас покупателям предлагают Quattroporte шестого поколения (с 2013 года). В линейку его двигателей входят два бензиновых турбомотора и один турбодизель.