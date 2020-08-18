Одессит на Toyota Camry за неделю получит 28 «писем счастья»

Одессит на Toyota Camry за неделю получит 28 «писем счастья»

На прошедшей неделе (с 10 до 16 августа 2020 года) водитель автомобиля Toyota Camry с государственным номером ВН159*** из Одессы установил новый абсолютный антирекорд Украины по количеству нарушений скоростного режима, зафиксированными камерами автофиксации.

Camry с ГНЗ ВН159*** на прошлой неделе 28 (!) раз нарушила скоростной режим. Все эти нарушения зарегистрировали камеры автофиксации нарушений ПДД. Владелец получит 28 «писем счастья».

Ранее камеры автофиксации еще за одну неделю не регистрировали так много превышений скоростного режима одним и тем же автомобилем.

Нужно отметить, что перед этим две недели подряд антирекорды по количеству превышений скорости устанавливал тоже автомобиль из Одессы - Mitsubishi Grandis с ГНЗ BH062***. Этот минивэн за две недели 45 раз превысил скорость, что зарегистрировали камеры автофиксации.

Похоже, именно в Одессе полиции нужно искать самых «лихих» украинских водителей.


Максимов Віталій, Тудей

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