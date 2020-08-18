В Киеве тестируют новый электронный сервис возврата автомобилей со штрафплощадок

В Киеве в тестовом режиме начал работать новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки. Водителю необходимо ввести данные автомобиля в приложении Kyiv Smart City, распечатать созданное электронное заявление на возврат авто, на основании которого на штрафплощадке представитель полиции отсканирует заявление и выдаст автомобиль.

Об этом Кв стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Вместе с Нацполицией и Kyiv Smart City мы разработали и внедрили сервис, который позволит экономить время водителей и уменьшит очереди в пунктах выдачи на 25-30%. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести данные автомобиля в приложении Kyiv Smart City. На основе этой информации будет создано электронное заявление на возврат авто. Водителю достаточно распечатать заявление и идти сразу на штрафплощадку к представителю полиции, там же отсканирует заявление и выдаст автомобиль. Кстати, по многочисленным просьбам водителей увеличили время работы штрафплощадок в субботу – с 09:00 до 17:00”, – отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Осипов.

По словам Осипова, этот сервис является очень востребованным.

В пресс-службе КГГА сообщили, что для того, чтобы воспользоваться новым сервисом в приложении Kyiv Smart City, необходимо перейти на вкладку “Городские сервисы” – “Сервисы водителя” – “Эвакуация” и ввести номер автомобиля. Там же можно просмотреть детали эвакуации, доказательную базу с фотоматериалами. После того, как будет предоставлена ??вся необходимая информация, создается электронное заявление. Если данные внесены в 18:00, оно будет подтверждена в тот же день. Если после 18:00 – на следующий день, о чем водитель получит уведомление. Далее необходимо распечатать заявление, подписать его и на штрафплощадке показать документ работнику полиции, после чего получить свой автомобиль за несколько минут.

Напомним, что в июле 2020 года за нарушение правил парковки транспортных средств в июле в столичный бюджет поступило 1,55 млн гривен.

Отметим, что Департамент транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.